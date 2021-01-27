Москва, , 15:46 — REGNUM МВД России возбудило несколько уголовных дел после незаконных акций, прошедших в российских городах 23 января. Об этом 27 января сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Так, в столице возбуждено дело в отношении граждан, осуществивших «умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры» в центре города.

Такие же дела заведены в Санкт-Петербурге и Владивостоке. В Ижевске дело возбудили по факту массового выхода людей на проезжие части городских улиц, совершённый из хулиганских побуждений.

В ведомстве также установили, что организаторы и участники незаконных акций создали угрозу распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные акции протеста прошли в ряде городов России 23 января. Подстрекателями к беспорядкам выступили сторонники блогера Навального, находящегося под стражей. При этом организаторы беспорядков пытались активно вовлечь в них несовершеннолетних. В ряде городов взрослые протестующие просто прикрывались несовершеннолетними от силовиков.

Читайте также: В России после митингов расследуется 21 уголовное дело