Бамако, , 15:43 — REGNUM Вооруженные силы Мали уничтожили около 100 боевиков в ходе совместного наступления с французскими войсками. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление вооруженных сил Мали.

Малийские солдаты Africom.mil

В соответствии с заявлением, еще 20 боевиков были захвачены в плен в ходе операции, которая проходила в течение всего января.

Репортёры отмечают, что боевики контролируют значительную часть Мали. С тех пор как в 2012 году на севере Мали вспыхнуло исламистское восстание, насилие распространилось на соседние Нигер и Буркина-Фасо.

Напомним, в регионе размещено более 5000 французских военнослужащих.

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