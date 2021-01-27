Джакарта, , 15:32 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в индонезийской провинции Лампунг, сообщает Detik.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, второе за сутки землетрясение на территории страны произошло в 17:40 по местному времени.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Жителей Индонезии предупредили о возможных подземных толчках.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара 27 января 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Индонезии