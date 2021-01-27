Джакарта, , 15:24 — REGNUM Сотни жителей Индонезии эвакуируют после извержения вулкана Мерапи, сообщает CNN Indonesia.

Около 200 жителей деревень, расположенных вблизи вулкана, эвакуируют в безопасное место.

Центр исследований геологических катастроф Индонезии предупредил местных жителей об опасности лавы.

«Из-за пепельного дождя, который все еще идет в ряде районов, люди должны знать об опасности лавы», — говорится в заявлении центра исследований геологических катастроф.

Местным жителям рекомендуют надевать защитные маски и очки вне дома, а также закрыть источники с водой.

Как сообщало ИА REGNUM, пепельный дождь накрыл несколько деревень в городе Бойолали из-за вулкана Мерапи.

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