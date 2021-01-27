Липецк, 27 января 2021, 15:06 — REGNUM В Липецке 27 января оказались затоплены улицы — в городе выпала треть месячной нормы осадков и из-за аномального потепления растаял снег. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба мэрии, худшая ситуация сложилась на улицах без ливневой канализации — в частном секторе, улице 50 лет НЛМК, перекрёстке Фрунзе — Неделина, 3-м участке в районе ЛТЗ.
Начальник городского управления благоустройства Алексей Романчукевич рассказал, что откачивать воду с дорог начали ещё ночью, утром начали прочищать дождеприемные колодцы. В уборке задействованы тракторы и ассенизаторские машины.
Из-за дождя было нарушено движение трамваев. Ожидается, что дождь будет идти весь день. Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.