Тюмень, , 15:01 — REGNUM В тюменском городе Тобольске вынесли обвинительный приговор в отношении 35-летнего гражданина, вытолкнувшего свою жену с четвёртого этажа в окно. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что 3 октября 2019 года в ходе конфликта обвиняемый нанёс множественные удары по голове и телу женщины, а потом вытолкнул в окно. Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.

Суд приговорил гражданина за убийство жены к 14 лет годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить двум сёстрам погибшей по 800 тыс. рублей каждой компенсации морального ущерба.

Отметим, что данное дело вызвало широкий резонанс в Тюменской области, так как осуждённый был ранее полицейским. Его жена трижды обращалась в полицию с жалобами на жестокое обращение со стороны супруга. За несколько месяцев до трагедии, в марте 2019 года, осуждённого привлекли к административной ответственности за избиение жены.