Красноярск, , 14:31 — REGNUM В Красноярском крае руководителя и сотрудника реабилитационного центра задержали по подозрению в незаконном лишении свободы постояльцев. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, уголовное дело по пп. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы двух лиц, не связанное с их похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору») возбуждено в отношении 39-летнего директора автономной некоммерческой организации «Центр социальной и психологической помощи «Вектор». Ещё одним фигурантом стал сотрудник указанного учреждения.

По предварительной версии следствия, целью подозреваемых было извлечение прибыли. В разные периоды времени с 2018 года по октябрь 2020 года они незаконно удерживали в центре, расположенном в посёлке Солонцы, людей с алкогольной зависимостью. Постояльцы содержались в условиях жёсткой изоляции от общества.

Фигуранты лично или с помощью бывших пациентов применяли к пострадавшим физическую силу. Их били, обливали холодной водой, принуждали к физическому труду. Людей на длительное время (от нескольких суток до нескольких недель) пристёгивали наручниками к деревянным чуркам, запирали их в холодном подвале.

Директор и сотрудник центра заключены под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в 2019 году было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников центра психологической помощи и реабилитации, где избивали пациентов.

Читайте также: Пытки вместо помощи: в омском реабилитационном центре избивали пациентов