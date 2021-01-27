Белгород, , 14:27 — REGNUM Крупную партию незадекларированного товара задержали сотрудники Белгородской таможни на многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка. Гражданин Узбекистана спрятал в кабине сотни запчастей для производства макаронных изделий, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе ведомства.

Грузовой автомобиль иностранца проходил контроль со стороны Украины через инспекционно-досмотровой комплекс. В кабине водителя таможенники обнаружили металлические предметы разной формы и размеров, которые были тщательно упакованы в прозрачные пластиковые бутылки и спрятаны в спальном месте. Эксперты установили, что это фильеры для производства макаронных изделий. Водитель пояснил, что вёз товар из Украины через Россию в Таджикистан для продажи.

«Всего у мужчины обнаружено 840 фильеров для изготовления различных видов макарон. Количество, ассортимент и их предназначение говорит, что это товары не для личного пользования, — пояснил начальник ТП МАПП Нехотеевка Сергей Завгородний.

Общая сумма контрабанды составила более 630 тысяч рублей. Возбужденно дело об административном правонарушении, запчасти изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств.