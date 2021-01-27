Иркутск, , 14:05 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, 28 января утром и днём местами в западных, северо-западных районах ожидаются порывы юго-западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, снег, метели.

При этом будет довольно холодно, температура воздуха в верхнеленских, Киренском, Усть-Кутском районах достигнет — 37,-42°С, при прояснении до — 48 °C.

«При метелях опасность заключается в заносах дорожного полотна, снижении видимости. Помните, перемещение в автомобиле возможно лишь по большим трассам, шоссе. В случае поломки транспортного средства необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить на антенну яркую ткань, при выходе из автомобиля, необходимо оставаться в зоне видимости», — предупредили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные погодные условия в Приангарье наблюдались в первых числах января 2021 г.

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