Москва, , 13:55 — REGNUM Видеоблогер Константин Лакеев признался, что напал на служебный автомобиль ФСБ во время несанкционированного митинга в Москве 23 января, и принёс извинения правоохранителям. Видеоролик с заявлением блогера опубликован 27 января на канале Следственного комитета России в YouTube.

Лакеев рассказал, что забросал машину снегом и несколько раз пнул её. Он добавил, что раскаивается в содеянном.

«Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого сто процентов не повторится», — сказал блогер.

18-летний блогер ведёт канал в TikTok, на него подписаны более 810 тыс. пользователей. Првоохранители задержали еще более десяти видеоблогеров, предположительно участвовавших к незаконном массовом мероприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в результате нападения протестующих на автомобиль ФСБ его водитель получил травму глаза. Возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве, следователи считают, что подозреваемых нужно поместить под арест.

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