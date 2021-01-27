Улуг-Хемский район, Тува, , 13:32 — REGNUM В Туве на принудительное лечение отправят 16-летнего жителя Улуг-Хемского района, обвиняемого в нападении с ножом на своего брата. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, инцидент произошёл в селе Арыг-Узуу, вечером 15 января 2020 года.

«Несовершеннолетний кухонным ножом нанес два удара по телу своего младшего брата, тем самым причинил последнему в том числе колото-резаное ранение в области живота, расценивающееся как тяжкий вред здоровью», — отметили в управлении.

По заключению экспертизы обвиняемый в тот момент не осознавал опасность своих действий и был невменяем. Поэтому суд освободил его от уголовной ответственности и приговорил его к принудительному лечению в амбулаторных условиях.