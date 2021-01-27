Можайск, Московская область, , 13:26 — REGNUM В результате обрушения навеса в одной военных частей в Можайском районе Московской области, четверо военнослужащих, проходящих службу на контрактной основе, получили ссадины и ушибы. Об этом 27 января сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«27 января 2021 года в результате обрушения части конструкции открытого навеса воинской части, дислоцированной в Можайском районе Подмосковья, незначительные травмы (ушибы, ссадины) получили четверо военнослужащих по контракту», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время угроза жизни и здоровью военных отсутствует, все им в оперативном порядке оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин не увидел дискриминации солдата-срочника из Тувы.