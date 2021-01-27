Можайск, Московская область, , 13:15 — REGNUM В Можайском районе Московской области военнослужащие пострадали из-за обрушения кровли. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

По словам представителя пресс-службы, которого цитирует «Интерфакс», пострадали четверо военнослужащих-контрактников. На людей обрушился открытый навес.

ЧП случилось сегодня, 27 января. Уточняется, что травмы незначительные — ушибы и ссадины. Пострадавших уже обследовали врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащего, который за рулём БМП снёс бетонный забор в аэропорту Волгограда, лишили водительских прав, сообщает 28 декабря пресс-служба Волгоградского гарнизонного суда. В момент ДТП контрактник был пьян.

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