Барнаул, , 12:59 — REGNUM В Алтайском крае продолжают бороться с последствиями непогоды. Как сообщают сегодня, 27 января, в Управлении дорог «Алтай», снегопад, метели, сильный ветер с порывами до 15−22 метров в секунду значительно осложнили дорожно обстановку. Поэтому на федеральных трассах региона работает 180 единиц дорожной техники.

Тем не менее, дорожники устранили последствия схода снега на Чуйском тракте в Красногорском районе. Чтобы полностью очистить дорогу, участок с 413 по 415 километр трижды перекрывали. С 13:00 сетного времени проезд там осуществляется в штатном режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние дни Алтае стояли 35 градусные морозы, вслед за ними пришли метели.

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