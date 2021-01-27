Кемерово, , 12:55 — REGNUM На трассе Кемерово — Новокузнецк сегодня днём, 27 января, произошла авария с участием 17 автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сайту NGS42.RU рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.

Уточняется, что мужчина 1994 года рождения был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Также пострадал мужчина 1973 года рождения, но он от госпитализации отказался.

В региональном управлении МВД РФ изданию уточнили, что произошло не менее трех ДТП с участием в общей сложности 17 автомобилей. По предварительным данным, причиной столкновений стал неправильный выбор водителями безопасной скорости и дистанции в сложных погодных условиях.