Чебоксары, , 12:39 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии месть из ревности едва не завершилась двойным убийством. По данному уголовному делу вынесен обвинительный приговор, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Перед судом предстал житель Батыревского района. Преступление было совершено в октябре 2020 года. Правоохранители установили, что злоумышленник, находясь на кухне в своём доме, при распитии спиртных напитков ударил своего соседа ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью. Кроме того, по данным следствия, фигурант уголовного дела также ударил ножом свою жену, удар пришёлся в спину.

В надзорном ведомстве отмечают, что мотивом поступка стала ревность.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Причинение лёгкого вреда здоровью»). Фигурант уголовного дела признан виновным, ему назначено два года и один месяц колонии общего режима.

Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии был вынесен приговор жителю Шемуршинского района, которого обвиняли в гибели человека, который после избиения скончался больнице, и оскорблении полицейских. Суд признал его виновным, назначив более девяти лет строгого режима.

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