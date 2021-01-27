Кызыл, , 12:27 — REGNUM В Туве правоохранители изъяли детей у нерадивой матери, которая едва не погубила девятимесячного младенца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в полицию обратились обеспокоенные соседи.

В ходе проверки было установлено, что 30-летняя женщина, проживающая на окраине Кызыла, злоупотребляет спиртными напитками со своим сожителем. При этом жилище не отапливалось в течении суток.

«Девятимесячный ребенок был доставлен в медицинское учреждение с признаками переохлаждения, где врачи установили также общее истощение организма ребенка в результате недостаточного ухода и питания», — отметили в ведомстве.

Остальные три ребёнка — четырехлетняя девочка и мальчики в возрасте шести и восьми лет — устроены в центр социальный защиты семьи и детей. В отношении матери возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.