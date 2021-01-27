Москва, , 12:21 — REGNUM В аэропорту Шереметьево задержали работающего там слесаря за шутку о том, что при нём якобы находится взрывное устройство. Об этом 27 января агентству новостей Москвы сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что накануне вечером, 26 января, во время досмотра на КПП штатный слесарь воздушной гавани сказал инспектору, что у него находится с собой взрывное устройство. Сотрудник аэропорта нажал кнопку тревожно-вызывной сигнализации.

Прибывшие на место сотрудники досмотрели мужчину и обследовали его ручную кладь, никаких взрывных устройств не обнаружив.

«После этого слесаря задержали», — сообщил источник.

Мужчина рассказал, что пытался пошутить, инцидент в настоящее время расследует линейное управление МВД в Шереметьево.

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