Владивосток, , 11:47 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко остался недоволен работой служб по ликвидации последствий прошедшего циклона — он встретился с руководством предприятия «Содержание городских территорий» и дал сутки мэру Владивостока Олегу Гуменюку и дорожникам на то, чтобы организовать работу по уборке снега и наледи надлежащим образом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: Снегопад спровоцировал десятки автоаварий во Владивостоке

На предприятии отчитались, что в уборке города задействованы 152 единицы техники: 43 трактора с щетками, которые подметают и сгребают снег, 24 комбинированных дорожных машины, сбрасывающих пескосолевую смесь и реагенты, доставляют соль 25 самосвалов. Остальные машины вывозят снег, малая техника чистит тротуары и выполняет другой фронт работ.

Кожемяко жёстко высказался и поручил проанализировать, почему проводимых работ недостаточно для предотвращения транспортного коллапса.

«Технику мы вам предоставляем, деньги на это выделяют как федеральный, так и краевой бюджет, — только за два года закуплено около 100 единиц. Такой помощи город никогда не получал. Видно, что она задействована, но неэффективно. Почему реагентов, которые должны быть использованы ночью, когда наступили минусовые температуры, было недостаточно или они не применялись вообще? Или они не те? Это абсолютно непонятно», — заявил губернатор.

Олег Кожемяко добавил, что в случае неисполнения поручения будут приниматься кадровые решения. Оценку эффективности принятых мер по устранению последствий циклона дадут и надзорные органы — прокуратура уже начала проверку.

«Многие лишаться своих должностей, если не будет исправлена ситуация в городе. Не нужно мне говорить о нормативах по изготовлению реагентов! У нас люди ездят не по нормативам, а по дорогам, которые вы не подготовили, результата не добились. Вы должны добиться того, чтобы жители города увидели результат. Подобрать нужную концентрацию смеси, правильно сформировать график работы машин или иными путями, но добиться эффекта именно на дорогах, а не на бумаге», — сказал глава Приморья, предупредив, что работу дорожных служб и готовность к предстоящему снегопаду проверит лично в ночь на 28 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию Владивостока 27 января с 8:00 и до 14:00 по местному времени поступило 46 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Практически все ДТП связаны с выпавшим снегом. Пострадавший — один человек.

Также десятки жителей города получили травмы при гололедице.