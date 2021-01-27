Джакарта, , 11:33 — REGNUM Пепельный дождь накрыл несколько деревень в городе Бойолали из-за вулкана Мерапи, сообщает CNN Indonesia.

Из-за горячих облаков вулкана Мерапи несколько деревень в округе Бойолали накрыл пепельный дождь.

Густой белый дым наблюдается на высоте 20 метров от кратера вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре исследований и развития технологий в области геологических катастроф Индонезии заявили об извержении вулкана Мерапи 27 января 2021 года.

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