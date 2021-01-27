Тюмень, , 11:27 — REGNUM В Тюменской области передаётся в суд дело о гибели рабочего на стройке летом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что в мае 2020 года 44-летний тюменский бизнесмен заключил договор на устройство фундамента под жилой дом в городе Тюмени с правом привлечения третьих лиц. Являясь ответственным за безопасность работ, предприниматель 23 июня допустил в котлован глубиной более полутора метров рабочего, не прошедшего инструктаж, без элементарной каски. Днём обрушился грунт, рабочий упал на бетонное основание фундамента, получив смертельные травмы.

По факту в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).