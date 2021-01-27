Усть-Коксинский район, Алтай, , 11:24 — REGNUM Следователи в Республике Алтае завершили расследование уголовного дела о превышении полномочий бывшим полицейским. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 11 марта в селе Усть-Кокса.

Поздно вечером работники районной больницы сообщили в полицию о дебоше в приёмном покое. Прибыв на место, 34-летний участковый уполномоченный вступил в словесный конфликт с пьяным нарушителем.

Выведя его на улицу, правоохранитель, находясь при исполнении своих обязанностей, ударил дебошира по голове тупым предметом. По версии следствия, у сотрудника не было достаточных оснований для применения насилия. В результате пострадавшему был нанесён лёгкий вред здоровью.

«Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — отметили в управлении.