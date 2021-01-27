Киев, , 11:22 — REGNUM На Украине без электричества остались 117 населённых пунктов в пяти областях страны. Об этом сообщила 27 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Причинами аварий названы порывы ветра, дождь и мокрый снег.

«Остаются обесточенными 117 населённых пунктов в пяти областях, а именно: Житомирская — 79, Киевская — 13, Одесская — 13, Черниговская — 11 и Запорожская — 1», — сказано в сообщении.

Бригады облэнерго занимаются устранением неполадок.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее без света оставались 269 населённых пунктов в 12 областях Украины.

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