Киев, 27 января 2021, 11:22 — REGNUM На Украине без электричества остались 117 населённых пунктов в пяти областях страны. Об этом сообщила 27 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Причинами аварий названы порывы ветра, дождь и мокрый снег.
Бригады облэнерго занимаются устранением неполадок.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее без света оставались 269 населённых пунктов в 12 областях Украины.
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