Джакарта, , 11:17 — REGNUM В центре исследований и развития технологий в области геологических катастроф Индонезии заявили об извержении вулкана Мерапи в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Мерапи выбросил горячие облака и лаву на расстояние 1600 метров вниз по склону.

Вулкану присвоен третий уровень вулканической активности. Статус вулкана может быть пересмотрен в случае значительного увеличения активности.

Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе 5 км.

Напомним, извержение лавы вулкана Мерапи было зафиксировано 4 января 2021 года.