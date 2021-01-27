Омск, , 11:16 — REGNUM Бывший футболист омского клуба «Иртыш» Егор Дробыш погиб в возрасте 21 года. Об этом 27 января сообщает пресс-служба клуба.

«Сегодня ночью на 22-м году жизни трагически погиб экс-игрок молодёжного и основного составов «Иртыша» Егор Дробыш», — говорится в сообщении.

В УМВД России по Омской области сообщили, что тело молодого человека с ножевыми ранениями было найдено около 02:20 (23:20 мск). Кроме того, в больницу с этого же места был доставлен 22-летний знакомый футболиста, у которого также были ножевые ранения.

Возбуждены уголовные дела по фактам убийства и покушения на убийство.