Москва, , 11:12 — REGNUM В Москве за противоправные действия на незаконных акциях протеста, которые прошли 23 января, задержаны ещё два человека. Об этом 27 января сообщила представитель столичного главного следственного управления СКР Юлия Иванова.

«Задержаны ещё двое участников несанкционированной акции в центре Москвы, — сказала она. — В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия».

По её словам, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

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Один из задержанных во время незаконной акции несколько раз ударил сотрудника Росгвардии, второй причастен к повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные акции протеста прошли в ряде городов России 23 января. Подстрекателями к беспорядкам выступили сторонники блогера Навального, находящегося под стражей. При этом организаторы беспорядков пытались активно вовлечь в них несовершеннолетних. В ряде городов взрослые протестующие просто прикрывались несовершеннолетними от силовиков.

После незаконной акции 23 января в Москве возбудили несколько уголовных дел о насилии над правоохранителями. По данным полиции, в результате стычек пострадали более 40 протестующих и столько же силовиков.

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