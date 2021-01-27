Биробиджан, , 11:05 — REGNUM В Еврейской автономной области суд признал виновным депутата думы Биробиджана от КПРФ Евгения Конопаткина в организации незаконной акции протеста 23 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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Суд применил к депутату наказание в виде минимально предусмотренного статьёй штрафа — 20 тыс. рублей.

Известно, что Конопаткин в соцсетях призывал 23 января выйти на акции протеста. Как пишет интернет-издание «Набат» в Биробиджане таких акций в субботу 23 января не проводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, напавший на полицейского во время несанкционированной акции протеста 23 января во Владивостоке 39-летний житель Владивостока сам явился к следователю со своим адвокатом и дал признательные показания.