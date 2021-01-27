Калуга, , 10:46 — REGNUM Деятельность ячейки запрещённой террористической организации пресечена в Калужской области. Об этом сообщает 27 января Центр общественных связей ФСБ России.

Антиконституционную деятельность вели члены группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ячейка действовала на основании доктрины так называемого «всемирного халифата», направленной на свержение действующей власти через насилие.

На собраниях члены организации распространяли среди местных жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман.

В местах жительства задержанных найдены и изъяты запрещенные материалы. Возбуждено уголовное дело.