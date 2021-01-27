Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 10:37 — REGNUM В Ростовской области банда злоумышленников подожгла автомобиль, принадлежащий судье. В настоящее время установлены все подозреваемые в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Инцидент произошёл в ночь на 19 января 2021 года на одной из стоянок Каменска-Шахтинского. Как полагают следователи, злоумышленники подожгли автомобиль, находящийся в пользовании судьи одного из судов Ростовской области.

В настоящее время установлены пять подозреваемых. Среди них — предполагаемый организатор преступления, мотивом которого стала месть за вынесение ему приговора по уголовному делу.