Калуга, , 10:45 — REGNUM В Калужской области сотрудниками ФСБ совместно с Росгвардией уничтожена ячейка международных террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году) сообщает 27 января ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Международные террористы занимались антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества. Также деятельность злоумышленников была направлена на свержение действующей власти насильственным путем.

«С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман», — заявили в Федеральной службе безопасности России.

По местам жительства задержанных были обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, а также пропагандистские материалы. Следственным подразделением территориального органа безопасности открыто уголовное дело.

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