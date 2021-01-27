Белорецк, Башкирия, , 10:34 — REGNUM 23 человека, в том числе трое детей, были эвакуированы при ликвидации пожара в квартире многоквартирного жилого дома в Башкирии. Об этом 27 января сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

Сообщается, что вечером 26 января в г. Белорецке спасатели получили сообщение о том, что в подъезде пятиэтажного дома на ул. Пушкина фиксируется сильное задымление.

Прибыв на место пожара, они установили, что огонь бушует в однокомнатной квартире этого дома. Огнеборцы эвакуировали 23 человека, включая троих детей. Вскоре пожар был ликвидирован.

В ходе борьбы с огнем спасатели обнаружили в квартире женщину 1946 года рождения, которая находилась без сознания. Они передали пострадавшую врачам скорой помощи. Медики зафиксировали смерть женщины.

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