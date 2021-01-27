Рязань, , 10:34 — REGNUM 82-летнюю женщину сбил троллейбус на Первомайском проспекте в Рязани. Пенсионерку госпитализировали, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, 26 января примерно в 12:30 водитель троллейбуса начал отъезжать от остановки общественного транспорта и наехал на пожилую женщину. С травмами ног пенсионерку доставили в больницу, ей оказана медицинская помощь.

За минувшие сутки на дорогах Рязанской области в целом зарегистрировано три ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести.