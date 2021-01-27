Найроби, , 10:25 — REGNUM Пожар в штаб-квартире лесной службы Кении в столице страны, Найроби, перекинулся на один из административных блоков, парализовав работу находящихся в нем служб. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Пожар был локализован во вторник, 26 января. О жертвах и пострадавших не сообщается. Начаты следственные действия, направленные на установление причины пожара.

В Лесной службе Кении сообщили, что в сгоревшем офисном здании находится отдел по обеспечению соблюдения требований о зеленых зонах Проекта поддержки развития (Фаза II) и хранятся расчеты Проектных офисов института.