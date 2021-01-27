Красный Сулин, Ростовская область, , 10:17 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР), защищая интересы детей-сирот, которым выдали жильё с плесенью, обратился в прокуратуру. Народный избранник посетил Красный Сулин и побывал в квартирах, которые фактически непригодны для проживания.

«Приехал я туда по обращению сирот, которые получили жилые помещения, фактически непригодные для проживания. В ряде квартир специально построенного для них дома образуется плесень, повышена влажность, протекают трубы, трещины внутри дома достигают толщины в несколько сантиметров. Многие живут там семьями с маленькими детьми, для которых такие условия проживания представляют опасность для здоровья», — написал депутат в Instagram.

Ни представитель застройщика, ни первый замглавы администрации Красносулинского района прояснить ситуацию не смогли. Депутат обратился в прокуратуру.

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