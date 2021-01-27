Владивосток, , 10:07 — REGNUM Напавший на полицейского во время несанкционированной акции протеста 23 января во Владивостоке 39-летний житель Владивостока сам явился к следователю со своим адвокатом и дал признательные показания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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В ходе акции мужчина в маске возле дома №48 по улице Светланской напал на сотрудника полиции. Он нанёс правоохранителю несколько ударов руками в область головы и тела. Нападавшему удалось скрыться в толпе протестующих.

Следователь оформил явку с повинной. Проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье возбуждено уже третье уголовное дело за умышленное блокирование дорог во время проведения несанкционированной акции 23 января во Владивостоке. Отмечается, что несколько машин скорой помощи не смогли вовремя приехать на экстренные вызовы.