Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Иорданский гражданин Хейсам Иса Сааду Саад, фигурирующий в деле о краже данных американской программы по приему беженцев, признал свою вину по ряду обвинений, говорится в распространённом сообщении минюста США. По этому делу проходит и бывшая сотрудница посольства США в РФ Олеся Красилова.

В американском минюсте сообщили, что иорданец признал свою вину в краже правительственных документов, связанных с программой приёма беженцев, сговоре для отмывания денег и компьютерном мошенничестве. Против Саада власти США выдвинули несколько обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, американский минюст считает иорданца Саада, гражданку РФ Красилову и проживающего в Иордании гражданина Ирака Ауса Мувафака Абдель Джабера участниками сговора для похищения госдокументов США, касающихся заявок на участие в программе приёма беженцев. Сговор существовал, предположительно, в 2016—2019 годах.

Читайте также: Минюст США обвинил экс-сотрудницу посольства в Москве в краже документов