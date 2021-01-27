Токио, , 09:45 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в северной части Японии. Об этом 27 января сообщает Геологическая служба США.

Уточняется, что землетрясение произошло в 05:06 по времени UTC (08:06 мск) на расстоянии в 31 км на юго-запад от города Титосэ, в котором проживает свыше 95 тыс. человек.

Очаг землетрясения находился на глубине свыше 123 км. При этом данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум три землетрясения магнитудой более 4 баллов в ночь с 26 на 27 января произошли в испанской провинции Гранада (автономное сообщество Андалусия).