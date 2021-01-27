Джакарта, , 09:43 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Купанге индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, сообщает Detik.

Землетрясение произошло 27 января 2021 года в 10:13 по местному времени.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что эпицентр землетрясения находился в море в 44 км к юго-западу от Купанга, а очаг — на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.