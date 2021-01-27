Мадрид, , 09:39 — REGNUM Как минимум три землетрясения силой более 4 баллов в ночь с 26 на 27 января произошли в испанской провинции Гранада (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщает аккаунт экстренной службы региона в Twitter.

«Зарегистрировано до трех землетрясений магнитудой более 4», — говорится в сообщении.

Помимо землетрясений, службы зафиксировали ряд афтершоков, но с меньшей интенсивностью.

В службы спасения поступило около 450 звонков. В результате землетрясений никто не пострадал. Больше всего подземные толчки ощущались в муниципалитетах Атарфе, Кульяр-Вега, Санта-Фе и Чаучина.

На ситуацию обратил внимание в своём аккаунте в Twitter глава правительства Испании Педро Санчес: «Несколько землетрясений произошли этой ночью в Гранаде. Я понимаю беспокойство тысяч людей».

Он призвал население региона «сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб».