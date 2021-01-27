Соледар, ДНР, , 09:41 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив девять единиц боеприпасов. Об этом сообщили 27 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях украинские формирования применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие, отметили в представительстве.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Яковлевка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК рассказали, что разрушения гражданской инфраструктуры не выявлены, обошлось без жертв.

Напомним, ранее по данным Telegram-канала WarGonzo, в зоне конфликта между Украиной и Донбассом были замечены турецкие военные специалисты.

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