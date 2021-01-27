Анкара, , 09:49 — REGNUM Офицера турецкого происхождения Дениз Арда, пропавшего без вести 18 ноября 2020 г. в Швеции, не могут найти уже три месяца. Поисковые работы, начатые солдатами, полицией и некоммерческими организациями несколько месяцев назад, до сих пор не принесли никаких результатов. Дениз Арда является военнослужащим вооруженных сил Швеции. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

18 ноября 2020 года отец военнослужащего Юксель Арда заявил журналистам, что ведутся поиски его сына и пока никаких его следов не обнаружено.

«Мой сын исчез в Стокгольме. Три месяца назад после тренировки в спортзале он направился домой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его выход из спортзала. После этого он пропал, никакой информации о нём больше не поступало», — сообщил Юксель Арда.

Посол Турции в Швеции Эмре Юнт заявил, что они внимательно следят за развитием событий с самого начала поисковых работ.