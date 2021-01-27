Кемерово, , 09:35 — REGNUM В посёлке Промышленная Кемеровской области сегодня утром, 27 января, на улице Ударная загорелся торговый ряд «Чайка». Об этом «Сибдепо» сообщили очевидцы.

«Пожар произошёл в подсобном помещении отдельно стоящего здания, на месте работало два подразделения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кузбассу. — На данный момент пожар ликвидирован, людей в здании не было, пострадавших нет».

На кадрах с места пожара видно, что из окон и с крыши крытого рынка вырываются клубы густого дыма.