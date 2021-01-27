Анадырь, , 09:05 — REGNUM Работник шахты в Иультинском районе Чукотки погиб из-за нарушения правил безопасности при проведении горных работ. Такова версия следствия, сообщает 27 января пресс-служба регионального главка СКР.

Следователи полагают, что из-за нарушений на 41-летнего горняка обрушилась кровля горной руды. Мужчина погиб на месте от полученных травм, он работал в компании «Артель старателей «Шахтёр».

На месте трагедии работает следственная группа, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 5 января в шахте, расположенной в 120 км к западу от села Рыркайпий. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ о нарушении правил безопасности, повлёкшем смерть человека.

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