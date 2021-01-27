Черноморск, Украина, 27 января 2021, 08:55 — REGNUM В Одесской области Украины 11 воспитанников детского сада заболели сальмонеллёзом. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
Правоохранители рассказали, что инцидент произошёл в одном из детских садов города Черноморска. Из 11 заболевших двух детей госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», проводится проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мариуполе три человека погибли, отравившись природным газом.
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