Владивосток, , 08:42 — REGNUM Во Владивостоке троллейбус совершил столкновение сразу с четырьмя автомобилями. Об этом 27 января сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Полицейскими установлено, что троллейбус, двигавшийся в направлении улицы Русской, совершил столкновение с четырьмя автомашинами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент ДТВ в троллейбусе не было пассажиров и что в результате столкновения один человек — водитель троллейбуса — пострадал. Ему оказывается медицинская помощь.

«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее не менее 11 человек пострадали после того, как перевозивший школьников автобус перевернулся в японской префектуре Хоккайдо.