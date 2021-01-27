Станица Новотроицкая, Ставропольский край, , 08:35 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ЧП на одном из водоемов — под лед провалился ребенок. Спасти мальчика не удалось, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Инцидент случился 25 января в станице Новотроицкая на так называемом бизоновом пруде. В МЧС позвонил и сообщил о ЧП в 17:18 гражданин Челомбеев Н. С.

По данным пресс-службы противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края, под лед провалились четверо детей, троим из которых удалось выбраться на сушу самостоятельно, а четвертый мальчик ушел под лед примерно в тридцати метрах от берега.

Спасательная водолазная группа города Изобильного искала 10-летнего ребенка несколько часов. Поиски вели 24 человека с использованием 11 единиц техники. Тело достали и передали правоохранительным органам в 01:15.