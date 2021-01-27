Пермь, , 08:27 — REGNUM В Перми днем 26 января в 46 домах на территории Орджоникидзевского района отключили теплоснабжение и подачу горячей воды. Причиной стал дефект на теплотрассе, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Подачу теплоносителя восстановили в 06:525 по местному времени (04:25 мск) 27 января. К противоаварийным работам привлекались 14 человек и семь единиц техники.

Добавим, что в краевой столице ночная температура воздуха составляет — 5 °C, а дневная температура составляет — 2 °C .