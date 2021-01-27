Салехард, , 08:00 — REGNUM На Ямале житель Салехарда приговорён к штрафу свыше 500 тыс. рублей за незаконный лов рыбы ценных пород. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Следствием и судом установлено, что 34-летний ямалец в октябре 2020 года, не имея квоты на добычу рыбы, выловил на реке Обь 87 щекуров, 16 нельм, 30 щук, пять язей и одного налима. Тем самым он причинил ущерб на общую сумму 507 тыс. рублей. Помимо этого, он для лова рыбы использовал лодку «Амур» и запрещённую для частной ловли лесковую сеть длиной 40 метров.

Браконьеру было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком шесть месяцев. С него взыскали ущерб в размере 507 тыс. рублей и конфисковали моторную лодку.