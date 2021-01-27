Село Рыркайпий, Чукотский АО, , 08:02 — REGNUM На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли горной руды и смерти человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по округу.

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В 120 км западнее села Рыркайпий Иультинского района 5 января в вечернее время при ведении горных работ в шахте 41-летний работник ООО «Артель старателей «Шахтер» получил травмы и скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, тела всех трёх погибших при выбросе метана и обрушении горной породы под завалами на шахте в Кузбассе горняков подняли на поверхность горноспасатели.