Барнаул, , 07:45 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 27 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1897 человек, причём 13 из них добавились в сводку за сутки (так происходит второй день подряд).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 634 человека, +31 за последние сутки) и ОРВИ (20 373 человека, +146 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 38 271 человека (+187 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 356 (+3 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 109 пациентов (+1 за последние сутки). С начала учебного года в крае выявлено 1554 ребенка с коронавирусом (вновь +12 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победил 34 301 человек (+171 за последние сутки).

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